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Ученые выяснили, кто станет победителем в схватке Годзиллы и Кинг Конга

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  • 29.03.2024, 17:31
Ученые выяснили, кто станет победителем в схватке Годзиллы и Кинг Конга

Голливудские фильмы часто предлагают нам взглянуть на результаты стычек культовых существ на больших экранах.

В мире кино, где фантазия не знает границ, Годзилла и Конг — титаны среди чудовищ, олицетворяющие вершину жанра фильмов о гигантских существах. Однако прежде чем погрузиться в фантастическое противостояние этих двух гигантов, наука предлагает немного разобраться в реальности для определения победителя.

Размеры и масса, приписываемые этим персонажам в фильмах поражают — Годзилла достигает 177 метров и весит более 90 000 тонн, а Конг возвышается на 103 метра и весит более 50 000 тонн.

Самые крупные животные, когда-либо бродившие по Земле, зауроподовые динозавры, весили около 100 тонн и ходили на четырех ногах, поэтому столкновение таких фантастических гигантов потребует сложного анализа, пишет BBC Science Focus (перевод - «Фокус»).

Гипотетическая битва между этими двумя созданиями требует тщательное исследование их возможностей, опираясь на сочетание наблюдаемых признаков дикой природы и чистой фантазии для определения настоящего победителя.

Годзилла, с его толстой броней и спинными пластинами, напоминающими анкилозавра, изображается практически неуязвимым, способным наносить сокрушительные удары и выдерживать невероятную силу, говорит доктор Даррен Нейш, палеонтолог. Его атомное дыхание, фантастический элемент, не имеющий аналогов в реальном мире, скорее всего станет решающим фактором в любом противостоянии. Конг, напротив, воплощает в себе вершину силы и интеллекта приматов, потенциально способных на тактику и стратегию, которые могли бы бросить вызов грубой силе Годзиллы, способного стирать в прах целые города.

Анализ их боевого мастерства показывает, что физиология Годзиллы, оснащенная разрушительной ядерной энергией, и его грозная защита дают ему явное преимущество. Его способность наносить разрушительные энергетические удары с расстояния могла бы ошеломить Конга прежде, чем обезьяна смогла бы использовать свой интеллект или хитрость.

Однако ловкость, интеллект и использование инструментов Конга, вдохновленные реальными приматами, позволяют предположить, что при благоприятных обстоятельствах он может стать грозным противником для ящера, пустив в ход подручные средства.

Но в итоге их гипотетическое столкновение склоняется в пользу Годзиллы. Несмотря на впечатляющие атрибуты Конга, масштаб мощи Годзиллы, его радиоактивная природа, бронированная кожа и подавляющая физическая сила, делают его победителем в этом фантастическом поединке, опираясь на банальное превосходство по мощи, с которым сложно бы было справиться даже существу, обладающему людским интеллектом.

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