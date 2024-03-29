После увольнения из СНБО Украины: СМИ выяснили, кем могут назначить Данилова 29.03.2024, 18:45

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Алексей Данилов

Новость об отставке чиновника прогремела на этой неделе.

Экс-секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, похоже, останется в команде президента Украины Владимира Зеленского на должности посла.

Речь идет о возможном назначении Данилова в одной из дружественных Украине стран - Молдове. Сегодня на сайте Зеленского появился указ №192/2024 об увольнении тамошнего представителя украинских интересов Шевченко Марка Александровича. «Суспільне» со ссылкой на источники в Офисе президента Украинысообщило, что на эту должность могут назначить Данилова.

- Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов может стать новым послом Украины в Молдове - его кандидатуру рассматривают в Офисе президента, - заявило СМИ.

Также такую информацию сегодня опубликовал украинский народный депутат Алексей Гончаренко. Он написал в социальных сетях, что Данилов едет в Молдову послом.

Напомним, о кадровом решении президента Украины уволить Данилова стало известно 26 марта. Эта новость стала неожиданностью для украинцев.

В то же время вечером 26 марта президент Зеленский сказал несколько слов на эту тему в своем обращении к украинцам. Он поблагодарил Данилова за работу и уточнил, что его переведут на другое направление. Детали относительно будущих назначений Данилова лидер Украины не разглашал.