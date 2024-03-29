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Из Петербурга вслед за Москвой начали массово выдворять мигрантов

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  • 29.03.2024, 19:02
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Из Петербурга вслед за Москвой начали массово выдворять мигрантов

Масштабная операция называется «Антимигрант».

В Санкт-Петербурге началась масштабная операция по поиску и депортации мигрантов, передает организация «Первый отдел» со ссылкой на адвоката, который защищает некоторых иностранных граждан.

«К центрам временного содержания иностранных граждан не подойти. Вокруг много спецтехники и автобусов для поездки в аэропорт. Также проходят рейды по общежитиям и квартирам. Все спецприемники переполнены», — рассказал адвокат. Он добавил, что судебные приставы называют это «операция «Антимигрант».

По словам защитника, 29 марта в аэропорт «Пулково» выехали несколько автобусов с задержанными, в отношении которых принято решение о выдворении. Днем раньше только из одного Выборгского района Петербурга было депортировано более 64 иностранных граждан. «Вылетело два полных самолета», — сказал защитник.

Ранее стало известно, что в Москве резко увеличилось число дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП). В основном в них идет речь о выдворении за пределы страны. «Полиция гребет на улице почти всех мигрантов, особенно если они с паспортами Таджикистана. Всех везут в отдел, проверяют», — сообщил один из адвокатов.

После нападения на «Крокус Сити Холл» в российских городах усилились облавы на трудовых мигрантов. Кроме того, 10 российских регионов ввели ограничения на работу для них. Так, власти Новгородской области запретили иностранцам, имеющим патент, водить такси и автобусы, а также торговать алкоголем. Ранее запрет на работу мигрантов в отдельных отраслях ввели в Челябинской, Магаданской, Калининградской, Тульской, Новосибирской, Тюменской и Калужской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Якутии.

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