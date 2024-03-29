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ВСУ уничтожили вражескую технику и пехоту в районе Новомихайловки

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  • 29.03.2024, 19:41
  • 1,782
ВСУ уничтожили вражескую технику и пехоту в районе Новомихайловки

Видео.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили вражескую технику вместе с пехотой и боеприпасами в районе Новомихайловки Донецкой области.

Об этом сообщает Facebook Генерального штаба ВСУ.

«Феерическое уничтожение российской техники с пехотой и боеприпасами — так закончилась для оккупантов очередная попытка штурма позиций 79-ки в районе Новомихайловки», - говорится в сообщении под видео.

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