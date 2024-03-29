МИД Литвы вызвал белорусского дипломата из-за агрессивной риторики Лукашенко 5 29.03.2024, 20:21

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Ярославу Хмылю вручили ноту.

29 марта Министерство иностранных дел Литовской Республики вызвало временного поверенного в делах Республики Беларусь Ярослава Хмыля и вручило ему ноту протеста, сообщает Delfi.lt.

В ноте выражается решительный протест в связи с высказываниями Александра Лукашенко 26 марта на встрече с командованием белорусской армии, в которых содержатся необоснованные обвинения в якобы военной угрозе Беларуси со стороны Литвы и даются указания о подготовке белорусской армии к возможному противостоянию со странами Балтии и Польшей.

МИД Литвы отметил, что подобные заявления могут быть поняты как дальнейшая эскалация агрессивной внешней политики белорусских властей и являются абсолютно неприемлемыми.