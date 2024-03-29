Белорусы из РФ не смогут отправить домой больше миллиона долларов 1 29.03.2024, 20:55

Банк России еще на полгода продлил ограничения на перевод средств за рубеж.

Введенный (и не раз продлевавшийся) запрет Центробанка России на перевод за рубеж денег продлен. Коснулся он и белорусов, но есть нюанс.

«Физические лица – нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте», – подчеркнули в ЦБ РФ.

Банковский перевод – последовательность операций по исполнению платежной инструкции отправителя (плательщика) или получателя (бенефициара), в соответствии с которой один банк (банк-отправитель) направляет другому банку (банку-получателю) поручение о перечислении суммы денежных средств в пользу указанного получателя.

Кроме того, продолен запрет на перечисление через системы денежных переводов – за месяц можно отправить не более $10 тыс. (в любом эквиваленте).

Денежный перевод отличается от банковского тем, что при его проведении могут использоваться не только банковская, но и почтовая системы, не требуется наличие счета в банке. Потому денежные переводы чаще используются физическими лицами.

«Физические лица – нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран», – сказано в сообщении российского регулятора.

Так как Беларусь не включена в список "недружественных стран", запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов (а также юрлиц) не касается белорусов.

Отметим, что ранее, 7 марта, ЦБ РФ продлил на полгода запрет на снятие наличной валюты нерезидентами.

Обоснованием стали санкции, «которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран».

«Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро. Независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность», – сообщили в Центробанке России.

При этом ограничений по снятию иностранной валюты, но конвертированной в российские рубли, нет. Но и тут есть нюансы.

«Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи», – заявили в ЦБ РФ.