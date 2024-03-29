Умер некогда известный блогер Василий Телогрейкин 3 29.03.2024, 21:26

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Василий Телогрейкин

В середине 2010-х он возглавил кампанию против произвола сотрудников ГАИ,

В Израиле умер Александр Кондратович, более известный в Беларуси как блогер Василий Телогрейкин. Прославился он тем, что в середине 2010-х возглавил кампанию против произвола сотрудников ГАИ. О смерти «Телогрейкина» сообщили его друзья в Facebook, передает «Наша Нiва».

Александр Кондратович боролся со злоупотреблениями гаишников путем выставления в интернет роликов, где они вели себя не наилучшим образом. Это милиционеров злило, но в то же время в те еще довольно «травоядные» времена приводило к реагированию начальства на явные нарушения и соответственно их исправлению. Сам Кондратович презентовал проект «Василий Телогрейкин» как «ревизоров от гражданского общества».

Государственная пропаганда вела с Кондратовичем борьбу.

В последние годы жизни Александр Кондратович жил в Израиле.