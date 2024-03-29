В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте 29.03.2024, 21:42

1,150

В течение суток на фронте зафиксировано 61 боестолкновение.

Армия России более 20 раз пыталась атаковать на Новопавловском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке в пятницу, 29 марта.

В общей сложности войска РФ нанесли 38 ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении воинами ВСУ отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону.

На Бахмутском направлении отражены две атаки в районах населенных пунктов Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где россияне при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Бердычи, Уманское, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить украинские подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где оккупанты более 20 раз пытались прорвать оборону.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил две безуспешные атаки на позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом были совершены две атаки позиций войск ВСУ на левом берегу Днепра.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу и 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум районам сосредоточения личного состава, двум зенитно-ракетным комплексам и артиллерийскому средству россиян.