В какие месяцы белорусы чаще всего берут кредиты 29.03.2024, 22:05

Все больше граждан берут деньги взаймы онлайн.

Названы месяцы, когда белорусы чаще всего обращаются в банки за кредитами.

Как выяснил «Сбер Банк», наиболее активно займы берут в конце года, а реже всего – в начале. Причем потребность в деньгах у наших граждан растет в течение года.

Самый закредитованный месяц

Рейтинг закредитованности возглавил ноябрь. В этом месяце белорусы берут в шесть раз больше кредитов, чем в январе. Высокая активность отчасти объясняется «черной пятницей» и сезоном распродаж.

На втором месте по числу выданных кредитов находится декабрь. При этом по общей сумме он даже опережает ноябрь. Это можно увязать с предновогодней подготовкой и покупкой подарков.

Третье место занимает октябрь. В сравнении с сентябрем кредитный аппетит выше, но до ноябрьского ажиотажа еще далеко.

Что интересно, наиболее крупные суммы белорусы берут у банка в апреле. Однако число кредитов остается невысоким в сравнении с летними и осенними месяцами.

Средний размер кредита белоруса

Данные основаны на десятках тысяч займов, которые выданы банком физическим лицам. В среднем в 2023 году у «Сбер Банка» клиент одалживал под проценты 6,25 тыс. рублей.

Причем все чаще граждане предпочитают оформлять онлайн-кредиты. В декабре на них пришлось более 38% случаев. Свыше 37% договоров в конце прошлого года приходилось на партнерские займы, в топе были автокредиты.