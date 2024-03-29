Сколько белорусов стоит в очереди на жилье 2 29.03.2024, 23:01

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Данные Белстата.

В Беларуси на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 569,1 тыс. семей. Такую цифру на конец 2023 года называет Национальный статистический комитет.

Отметим, что за год очередь сократилась, хоть и незначительно, – на 17,8 тыс. семей. Всего же за 2023 год организации всех форм собственности в Беларуси построили 47,4 тыс. квартир.

Причем в городах и поселках семей, которые ждут расширения жилых площадей, за 12 месяцев стало меньше на 16,9 тыс., а в сельских населенных пунктах – на 0,9 тыс.

По данным статистического ведомства, за 2023 год получили квартиры и улучшили жилищные условия 23,9 тыс. семей. В статистику включили в том числе одиноких граждан.

Новоселье справили 6,8 тыс. молодых семей, 9,6 тыс. – многодетных, 1,4 тыс. семей, которые обладают правом на получение жилых помещений соцпользования.

Ранее премьер-министр Беларуси заявил, что государство намерено изменить подход к строительству льготного жилья.

По словам Романа Головченко, с каждым годом квартир с господдержкой возводится все меньше, причем не по вине власти, которая не против строить столько, сколько нужно.

Премьер уточнил, что многие семьи, которым адресована такая помощь, отказываются от нее, потому что им не нравятся условия.