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Ушла из жизни белорусская активистка Лета Юстинович

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  • 29.03.2024, 23:17
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Ушла из жизни белорусская активистка Лета Юстинович
Лета Юстинович

Она участвовала почти во всех оппозиционных акциях в Минске.

29 марта в 15 часов умерла Лета Юстинович – 85-летняя белоруска, которая участвовала почти во всех уличных оппозиционных акциях в Минске, сообщает «Наша Ніва».

Лета Юстинович родилась в Минске в 1939 году. Воспитывалась без отца, так как он, по профессии инженер, погиб 12 марта 1940 года на советско-финской войне. Мать была учительницей.

Образование Лета получала в Минском политехническом институте. После его окончания поехала работать в сибирский город Братск, но через пять лет вернулась на родину.

Известной женщина стала потому, что, как сама говорила в 2009 году, «в 1989-м, когда началось возрождение, я бросилась в него с головой. Эти двадцать лет им и живу».

Лету Устинович можно было видеть практически на всех оппозиционных акциях, которые происходили в Минске – и на крупных, и на мелких, часто – вместе с Ниной Багинской. Лета Юстинович стала настоящим символом и олицетворением белорусского национального и демократического движения.

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