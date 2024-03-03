ВСУ ликвидировали целый ряд российских офицеров 3.03.2024, 2:59

Среди них — подполковник.

Потери России среди командного состава в войне против Украины возросли, в частности, ликвидирован командир батальона Алексей Башкатов, который имел звание подполковник, пишет unian.net.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. Также ликвидирован вражеский капитан Иван Малов - начальник штаба гаубично-самоходной артиллерии дивизиона 291 артиллерийской бригады РФ. По его данным, еще «минусованы» капитан Андрей Воронин, лейтенант Илья Астахов и два старших лейтенанта - Антон Чередниченко и Вадим Техов.

Кроме того, воин сообщил новую деталь насчет ликвидации российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. По сведениям «Штирлица», в результате уничтожения борта ликвидирован начальник оперативного расчета самолета майор Сергей Федосов.