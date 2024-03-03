закрыть
3 марта 2024, воскресенье, 3:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ликвидировали целый ряд российских офицеров

  • 3.03.2024, 2:59
ВСУ ликвидировали целый ряд российских офицеров

Среди них — подполковник.

Потери России среди командного состава в войне против Украины возросли, в частности, ликвидирован командир батальона Алексей Башкатов, который имел звание подполковник, пишет unian.net.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. Также ликвидирован вражеский капитан Иван Малов - начальник штаба гаубично-самоходной артиллерии дивизиона 291 артиллерийской бригады РФ. По его данным, еще «минусованы» капитан Андрей Воронин, лейтенант Илья Астахов и два старших лейтенанта - Антон Чередниченко и Вадим Техов.

Кроме того, воин сообщил новую деталь насчет ликвидации российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. По сведениям «Штирлица», в результате уничтожения борта ликвидирован начальник оперативного расчета самолета майор Сергей Федосов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип