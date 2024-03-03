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Журналиста Игоря Карнея будут судить

  • 3.03.2024, 4:34
Журналиста Игоря Карнея будут судить
Игорь Карней
Фото: «Радыё Свабода»

За «участие в экстремистском формировании».

Журналиста Игоря Карнея будут судить за «участие в экстремистском формировании», сообщает правозащитный центр «Вясна». 19 марта Минский городской суд начнет рассмотрение дела. Процесс будет вести судья Сергей Кацер.

Игоря Карнея задержали 17 июля и отвезли на Окрестина. В его доме был проведен обыск. После 10 суток его не выпустили и перевели в СИЗО в рамках уголовного дела. Его обвиняют по ч. 3 ст. 361-1 УК об «участии в экстремистском формировании».

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