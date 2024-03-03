Беспилотники нанесли мощные удары по нефтебазе в Феодосии 3 3.03.2024, 8:35

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В городе раздались взрывы, движение по Крымскому мосту остановлено.

В ночь на воскресенье, 3 марта, в оккупированном Крыму было неспокойно. Серия мощных взрывов прогремела в Феодосии.

Об этом в телеграм-каналах сообщили местные жители. Они утверждали, что слышали звуки, похожие на жужжание «Шахедов», а также стрельбу по дронам.

«Мощный хлопок в небе над Феодосией, потом второй, на Крымской кричат сигнализации», - говорится в сообщении.

Через несколько минут местные жители сообщили о еще как минимум трех взрывах.

Позже в городе прогремел еще один взрыв. Сообщается о перекрытии движения по Крымскому мосту.

Как пишет «Крымский ветер», взрывы раздались в районе нефтебазы. «В сторону нефтебазы поехали автомобили пожарных и скорой помощи», – рассказали очевидцы.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в городе работает ПВО.

«Два мощных хлопка раздались в небе над городом в начале третьего часа ночи. Через некоторое время прозвучали еще несколько взрывов. Жители ряда улиц города сообщают, что в их домах содрогнулись стекла, а во дворах сработали сигнализации у машин», - отмечается в сообщении.

Российские СМИ со ссылкой «советника главы Крыма» писали, что движение по трассе «Таврида» временно ограничено в керченском направлении в районе Феодосии.

«Объезд участка с ограниченным движением: съезд с трассы «Таврида» – поворот с. Батальное, дальше по дублеру до с. Семисотка, после – возвращение на трассу «Таврида». На месте работают экипажи ГИБДД, сообщают водителями пути объезда участка с ограниченным движением», – добавил он позже.