В Ингушетии продолжается ожесточенный бой с российской ФСБ 3.03.2024, 8:40

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Перестрелка длится уже много часов.

В городе Карабулак в Ингушетии (РФ) продолжается боестолкновение и много часов ведется перестрелка между силовиками и неизвестными вооруженными лицами, якобы находящимися в многоквартирном доме. В населенном пункте был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и пресс-службу Управления ФСБ РФ в Республике Ингушетия.

Российская сторона назвала группу неизвестных вооруженных лиц «террористами». По предварительной информации, они засели на третьем этаже многоэтажки.

Перестрелка с силовиками началась примерно в 19:30 по местному времени, и данных о ее окончании по состоянию на данный момент еще нет.

Также отмечается, что предварительно два из шести «террористов» были ликвидированы в ходе боя. Добавим, что в России также заявляют, что по одной из версий эти «боевики» готовили теракты в людных местах в Ингушетии.

Следует отметить, что точных данных о событиях в местных пабликах пока нет, и пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Ингушетия выпустила предупреждение с запугиванием уголовной ответственности в связи с распространением «сознательно ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

«Официальная достоверная информация будет приходиться с изменением оперативной обстановки Оперативным штабом в Республике Ингушетия и Информационным центром Национального антитеррористического комитета», - говорится в заявлении ФСБшников.

Судя по обнародованным в сети видеоматериалам, на месте перестрелки в н.п. Карабулак было несколько взрывов. Силовики стреляют в сторону окна и балкона жилой многоэтажки.

Отметим, что примерно год назад в Ингушетии произошло нападение неизвестных на пост полиции в Назрановском районе - тогда также была перестрелка, и результате атаки пострадал один из полицейских. В республике в конце марта тогда объявили план «Перехват».