В Беларуси запретили десятки видов электронных сигарет 4 3.03.2024, 9:13

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В чем причина?

После рейда по торговым точкам Гомельской области местная инспекция Госстандарта запретила продажу 47 наименований электронных сигарет. Об этом сообщается на сайте Гомельской областной инспекции Госстандарта.

В январе-феврале Гомельская областная инспекция Госстандарта нашла торговые объекты, где продавали электронные системы курения, которые нарушают законодательство Беларуси.

Среди нарушений в системах, которые запретили продавать, были многократное превышение норм содержания никотина в никотинсодержащих жидкостях (допустимо не более 20 миллиграммов на миллилитр), превышение объема жидкости в некоторых случаях в пять раз (норма до двух миллилитров).

В некоторых случаях не был указан срок годности, а также отсутствовала информация о противопоказаниях.

Напомним, в конце прошлого года Всемирная организация здравоохранения выдвинула инициативу введения ограничительных мер в отношении электронных сигарет в целях защиты детей и некурящих и минимизации пагубного воздействия на здоровье населения. В организации считают, что вейпы не доказали свою способность эффективно стимулировать отказ от табака среди населения в целом.

Там подчеркивали, что электронные сигареты разрешены к свободной продаже и агрессивно продвигаются среди молодежи. Сейчас продажа электронных сигарет запрещена в 34 странах, однако 88 стран не устанавливают минимального возраста, с которого разрешается их продажа, а в 74 странах вообще не имеется нормативных ограничений на такую продукцию.