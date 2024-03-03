ВСУ остановили продвижение войск РФ возле Авдеевки 3.03.2024, 9:20

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«Энтузиазм» российского наступления иссяк.

Продвижение вражеских войск в районе Авдеевки приостановилось. Об этом в эфире канала FREEДІМ сообщил майор, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире канала FREEДOМ.

«Продвижение их на сегодня остановилось. Активное продвижение. Они после оккупации Авдеевки с таким «энтузиазмом», думали, что они дальше пойдут... На сегодня у нас направления их основных ударов — это Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское. Вот это линия фронта такая, которая у них сегодня в задачах стоит туда зайти, закрепиться, захватить и дальше выйти на оперативное пространство в направлении того же Покровска», — рассказал военный.

Он добавил, что бойцы Сил обороны Украины не дают оккупантам шансов реализовать их планы.

«И как бы их много не было, их убивают каждый день, каждую ночь. Любая техника, которая появляется на поле боя, несмотря на то, что у нас всю звучит о «снарядном голоде», мы ее уничтожаем. Скажу больше, по перехватам, которые мы слышим вот уже несколько дней — позади их штурмовых групп стоят заградительные отряды», — добавил Цехоцкий.