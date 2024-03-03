Шарангович забросил две шайбы и стал первой звездой в матче против «Питтсбурга» 3.03.2024, 9:40

Егор Шарангович

Команда белоруса победила пятый раз подряд.

Белорусский нападающий Егор Шарангович провел успешный матч в Национальной хоккейной лиге. В поединке с «Питтсбург Пингвинз» игрок «Калгари Флэймз» забросил две шайбы — в том числе победную.

«Огоньки» уступали по ходу встречи (0:2, 1:3), но в третьем периоде отличились трижды. Шарангович забросил за 50 секунд до финальной сирены кистевым броском. Также на счету Егора гол во втором периоде — нападающий воспользовался несогласованными действиями защитников «Питтсбурга». Благодаря дублю белоруса «Калгари» был сильнее — 4:3.

Белорус провел на льду 17 минут 49 секунд, нанес 4 броска и заработал +2 по системе «плюс/минус». Его признали первой звездой встречи.

В этом сезоне у Шаранговича уже 41 (23+18) очко в 60 матчах. До рекорда в НХЛ Егору осталось немного. В сезоне-2021/22 он набрал 46 (24+22) балла в 76 поединках.

Отметим, что победа над «Питтсбургом» стала для «Калгари» пятой подряд. Канадский клуб поднялся на 9-е место в Западной конференции. В 60 матчах у «Калгари» 65 очков. Отставание от «Лос-Анджелеса», который идет восьмым, составляет 5 очков. Всего в регулярном чемпионате НХЛ команды проведут по 82 матча.