Соратник Гиркина озвучил реальные потери РФ в Авдеевке

Соратник Гиркина озвучил реальные потери РФ в Авдеевке1
- 3.03.2024, 10:14
- 8,428
Мобилизованных бросали «на убой» без всякой подготовки.
Украинский военкор Денис Казанский рассказал, что ряд российских пропагандистов показали письма жен погибших оккупантов. В них говорится о массовых потерях россиян на Авдеевском направлении.
По его словам, правда об огромных потерях российских оккупантов под Авдеевкой начала просачиваться в открытые источники.
«Друг Гиркина, российский Z-блогер Лев Вершинин, опубликовал письмо жен погибших российских военных, в которых говорится о количестве жертв. Например, в полку №1015 из 2300 человек осталось только 30», – сообщил Казанский.
Он добавил, что подобная ситуация фиксируется не только в этом полку, поскольку такие данные приводил не только Вершинин, но и другие кремлевские пропагандисты.
Согласно обнародованной информации, мобилизованных россиян «бросали на убой» без подготовки. Очевидно это и привело к таким показателям.