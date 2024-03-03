Соратник Гиркина озвучил реальные потери РФ в Авдеевке 1 3.03.2024, 10:14

8,428

Денис Казанский

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Мобилизованных бросали «на убой» без всякой подготовки.

Украинский военкор Денис Казанский рассказал, что ряд российских пропагандистов показали письма жен погибших оккупантов. В них говорится о массовых потерях россиян на Авдеевском направлении.

По его словам, правда об огромных потерях российских оккупантов под Авдеевкой начала просачиваться в открытые источники.

«Друг Гиркина, российский Z-блогер Лев Вершинин, опубликовал письмо жен погибших российских военных, в которых говорится о количестве жертв. Например, в полку №1015 из 2300 человек осталось только 30», – сообщил Казанский.

Он добавил, что подобная ситуация фиксируется не только в этом полку, поскольку такие данные приводил не только Вершинин, но и другие кремлевские пропагандисты.

Согласно обнародованной информации, мобилизованных россиян «бросали на убой» без подготовки. Очевидно это и привело к таким показателям.