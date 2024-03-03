Жизнь в России для участников так называемой «СВО» незаладилась 2 Телеграм-канал «Вольнодумец»

3.03.2024, 10:49

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Боятся даже в глубинке.

В России участники так называемой «СВО» скоро начнут скрывать свое участие в войне против Украины и прятаться от свих же соотечественников и не только.

В Сызрани прокуратура проверяет данные об отказе в возможности заселиться в гостиницу российскому боевику «СВО».

Дав дня назад другого участника т.н. «СВО» сняли с авиарейса за курение в самолете. Чуть раньше в Подмосковье из кафе выгнали участника «СВО», пришедшего туда с наградами. Все, что о нем думают люди, «высказали ему по лицу».

А 23.02 в Архангельске так называемый «Фонд защитников отечества» организовал встречу с участниками «СВО» под пафосным названием «Героя нужно знать в лицо». Самое интересное оказалось в том, что «герои» «СВО» пришли в масках.

Боятся. Реально боятся у себя в глубинке России. И Международного криминального суда в Гааге боятся, как и их бункерный вождь со своей кремлевской бандой.

Телеграм-канал «Вольнодумец»