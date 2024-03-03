В Одессе под завалами нашли тело еще одного младенца 2 3.03.2024, 10:56

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Убитому РФ ребенку не было и года.

В результате дронового удара, который российская армия нанесла по Одессе в ночь на 2 марта, количество жертв возросло до девяти. По данным регионального главка ГСЧС, сейчас обнаружен еще один погибший человек.

«Всю ночь продолжались поисковые работы. По состоянию на 9 утра из-под завалов изъято 8 погибших людей, из которых 2 - детей. Продолжаются работы по извлечению из-под завалов еще одного человека. Работа продолжается!» - говорится в сообщении.

Как уточнил глава Одесской ОГА Олег Кипер, девятая жертва - женщина.

Позже он добавил, что рядом с телом женщины найден погибший ребенок.

«Только что найдено тело еще одного погибшего младенца. Предварительно, ребенку нет и годика ... Спасатели продолжают разбирать завал», - рассказал чиновник.

В мэрии города также сообщили, что сейчас в больнице остаются трое пострадавших.

«Врачам удалось стабилизировать их состояние», - уточнили в городском совете.

Пострадавшая беременная женщина сейчас лечится амбулаторно, под наблюдением врачей.

В ночь на 2 марта российская армия нанесла по Одессе удар, задействовав 8 ударных беспилотников, которые были запущены из акватории Черного моря. Семь целей были уничтожены, но один из беспилотников во время маневров среди жилых кварталов спального района Одессы попал в 9-этажный дом. Один подъезд почти полностью разрушен.

По состоянию на вечер 2 марта, было известно о 8 погибших. Это трое мужчин 35, 40 и 54 лет, две женщины - 73 и 31 лет, двое детей - 3-летний Марк и 4-месячный Тимофей, а также пожилая женщина. Уточнялось, что мать и младенец, которые погибли из-за удара, - семья священника.

Пострадавших было 9 человек, среди которых - ребенок, беременная женщина.