Удар в доверчивую спину Путина 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

3.03.2024, 11:04

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Придворные подвели главу Кремля.

Придворные социологи из ВЦИОМ ударили в доверчивую путинскую спину.

По их данным выходит, что большинству из тех, кто слушал послание великого денацификатора наших дней, понравилось то, что он говорил «о поддержке молодых семей, материнском капитале, пособиях для детей». То есть, «давай деньги, деньги давай».

Что же касается того, что понравилось меньше всего – это рассуждения Путина о налогах и (о, ужас!) – «о специальной военной операции». Тех, кому это понравилось, оказалось, по данным ВЦИОМ, всего 3%.

Это в какой же, простите, унитаз, «работают» великий геополитик, его администрация, пропагандисты, что «спецоперация» Путина, вокруг которой якобы «консолидированы» массы, отраженная в его послании, нравится всего лишь 3%?

Вывод ясен – заканчивай воевать и плати деньги семьям. Народ-то, не дурак.

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