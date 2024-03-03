Сербская оппозиция добилась проведения повторных выборов 2 3.03.2024, 11:15

2,130

Благодаря массовым акциям протеста в Белграде.

Правящая партия Сербии согласилась повторно провести муниципальные выборы в Белграде после протестов оппозиции и негативных оценок выборов 17 декабря прошлого года со стороны ОБСЕ. Об этом сообщила балканская служба «Радио Свобода» со ссылкой на слова мэра Белграда Александара Шапича.

После декабрьских выборов оппозиция обвиняла власть в фальсификациях на выборах в Белграде. Согласно официальным результатам ни одна политическая сила тогда не получила большинства — по мнению оппозиции, это не соответствует воле избирателей.

В конце декабря и в январе в сербской столице проходили массовые протесты.

28 февраля ОБСЕ в своем докладе о выборах в Сербии отметила многочисленные нарушения демократических стандартов: создание преимуществ в СМИ для правящей партии президента Александра Вучича и нецелевое использование общественных фондов.

Мэр Белграда и заместитель председателя партии Вучича Шапич заявил, что они не боятся повторных выборов и соглашаются на них, чтобы добиться полной легитимности. Оппозиция назвала это решение своей большой победой.

Дату повторного голосования должны назначить в течение 30 дней.

18 декабря президент Сербии Александар Вучич объявил о победе правящей партии «Сербская прогрессивная партия» (SNS) на досрочных парламентских выборах, которые состоялись накануне.

Социологи и оппозиция тогда заявили о нарушениях, и в тот же день в Белграде начались массовые протесты.