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СМИ: Для лечения Кадырова в Грозный доставлено очень дорогое оборудование

  • 3.03.2024, 12:09
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СМИ: Для лечения Кадырова в Грозный доставлено очень дорогое оборудование

Глава Чечени боится ездить в Центральную клиническую больницу в Москве.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пропустил послание Путина федеральному собранию, в связи с чем СМИ обсуждают новость, будто он в реальности с 23 февраля находится в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), где проходит очередной курс лечения.

Однако, как выяснил российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, Кадырову с недавних пор больше не нужно для лечения отправляться в ЦКБ.

В конце лета в Грозный поступило очень дорогое и самое современное медицинское оборудование, необходимое для создания особой палаты под нужды исключительно одного человека и его заболевания. Это была сложная и долгая «операция» в условиях санкций.

Однако, с этих пор уже врачи ЦКБ летают в Грозный, когда у главы Чечни очередное обострение заболевания. А сам он может избегать публикаций о госпитализации в ЦКБ и делать вид, что «с ним все в порядке».

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