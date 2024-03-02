закрыть
2 марта 2024, суббота, 19:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кадыров снова в больнице?

  • 2.03.2024, 19:28
  • 1,948
Кадыров снова в больнице?
архивное фото

На это намекнул известный российский журналист.

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников намекнул, что главы Чечни Рамзана Кадырова не было на послании президента, потому что он простыл.

«Необходимо сказать, что если смотреть послание не как обычно, а как Рамзан Кадыров, в смысле простыть и по телевизору, то есть как и я, то все равно много чего увидишь», – написал он.

Российские Telegram-каналы пишут, что Кадыров снова в московской ЦКБ.

Вместе с тем, в телеграм-канале Кадырова в субботу вечером появилась публикация, что он принял участие в Съезде народа Чеченской Республики первого созыва. По данным местных СМИ, съезд открылся утром в субботу и завершился около полудня.

Ранее немецкое издание BILD писало о проблемах Кадырова с почками. Некоторое время он находился в московской ЦКБ.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип