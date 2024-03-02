Кадыров снова в больнице? 2.03.2024, 19:28

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На это намекнул известный российский журналист.

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников намекнул, что главы Чечни Рамзана Кадырова не было на послании президента, потому что он простыл.

«Необходимо сказать, что если смотреть послание не как обычно, а как Рамзан Кадыров, в смысле простыть и по телевизору, то есть как и я, то все равно много чего увидишь», – написал он.

Российские Telegram-каналы пишут, что Кадыров снова в московской ЦКБ.

Вместе с тем, в телеграм-канале Кадырова в субботу вечером появилась публикация, что он принял участие в Съезде народа Чеченской Республики первого созыва. По данным местных СМИ, съезд открылся утром в субботу и завершился около полудня.

Ранее немецкое издание BILD писало о проблемах Кадырова с почками. Некоторое время он находился в московской ЦКБ.