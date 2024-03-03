ISW: Кремль готовит гибридную войну против еще одной страны 7 3.03.2024, 12:23

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Лавров дал сигнал.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Молдова якобы дискриминирует русскоязычных. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал Анталийский дипломатический форум для продвижения кремлевских нарративов о Молдове, чтобы, вероятно, создать условия для потенциальных гибридных операций Кремля», — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что эта гибридная операция может быть направлена на дестабилизацию Молдовы и предотвращение вступления страны в Европейский Союз. 1 марта Лавров на Дипломатическом форуме в Анталии (Турция) рассказал о съезде депутатов всех уровней «Приднестровской Молдавской Республики», где требовали, чтобы Россия предоставила Приднестровью «оборону/защиту».

По словам Лаврова, правительство Молдовы якобы «движется по стопам Киева». Также он повторял свои предыдущие сравнения политики Молдовы в отношении Приднестровья с Украиной до 2014 года. Министр иностранных дел РФ отметил, что Молдова якобы дискриминирует русскоязычных, применяет «экономическое давление» на Приднестровье и блокирует переговорный процесс 5+2 по приднестровскому конфликту. Аналитики отметили, что эти заявления постоянно повторяли кремлевские чиновники и рупоры.

В ISW считают, что Кремль использует приднестровский конгресс как плацдарм для усиления гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы перед началом переговоров о вступлении страны в ЕС и президентских выборов.

Напомним, 28 февраля в Приднестровье состоялся съезд «депутатов» всех уровней, где местные «депутаты» заявили, что Молдова якобы наносит «катастрофический» удар по экономике Тирасполя, и обратились в Совет федерации и Госдуму РФ с просьбой реализовать меры по защите «ПМР».