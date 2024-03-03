Сотрудник консульства РФ протащил россиянку по асфальту из-за цветов на мемориале Навальному 13 3.03.2024, 12:32

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Женщина получила травмы.

Сотрудник из консульства РФ в Гамбурге протащил россиянку по асфальту из-за цветов на мемориале Алексею Навальному.

Как рассказала изданию No Future живущая в Гамбурге россиянка Наталья Фройденберг, она пришла возложить цветы в память о политике напротив здания консульства РФ.

После того как женщина прикрепила портрет Навального и зажгла свечку, с территории консульства вышел мужчина в рабочей форме и с большим мусорным пакетом. Он стал убирать цветы и разрушать мемориал.

«Я спросила, что он делает с цветами и сказала, что это в память о Навальном — человеке, который боролся за страну и за свободу. Я беру пакет, а он начинает его тянуть. Он поднимает руку с пакетом, за который я держусь, а потом резко опускает его вниз так, что я падаю и очень кричу от боли. Он протащил меня по асфальту. Я ничего не могла сделать и отпустила пакет», — рассказала она.

После этого сотрудник консульства выбросил пакет с цветами в мусорный контейнер.

«У меня травмы от удара, ушибы колена, ссадины локтя, руки, кисти. И, очевидно, головой я ударилась, потому что мне достаточно долго голова болела», — рассказывает Наталья.

Наталья обратилась в полицию и зафиксировала травмы. В полиции у нее приняли заявление и сейчас она ждет реакции.