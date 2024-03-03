Деградация по Лукашенко 9 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

3.03.2024, 12:36

5,094

Фото: Getty Images

Диктатор снова заговорил о спорте.

В последний день зимы Лукашенко пригласил к себе в кабинет приближенных чиновников, чтобы обсудить ситуацию в белорусском футболе и в спорте в целом. Из его высказываний стало понятно, что эту отрасль ожидает дальнейшая деградация.

Разбираем цитаты Лукашенко.

«В целом, если оценивать наши спортивные достижения, они никуда не годные. При тех вложениях и тех заботах государства, которые мы оказываем спорту»

Из-за соучастия режима Лукашенко в военной агрессии против Украины беларусские спортсмены во многих видах спорта уже два года отстранены от международных соревнований. Из заметных исключений – футбол и теннис. Но в целом спорт в Беларуси стремительно деградирует.

Однако вместо того, чтобы подумать, как решить эту проблему, Лукашенко занимается откровенной имитацией, делая вид, что якобы все в порядке и государство помогает спортсменам.

Приведем недавнюю цитату главного тренера сборной Беларуси по биатлону Юрия Альберса (его подопечные вынуждены соревноваться лишь с россиянами): «С патронами тоже сложно. На данный момент проблем мы не испытываем, но на будущее прорабатываем вопрос закупки, и он стоит тяжело. Сейчас сколько надо, столько мы и стреляем — ничего не урезаем, но с каждым годом патроны дорожают, это факт».

Выступая с критикой ситуации в спорте, Лукашенко отметил: «Национальный бассейн строим, национальный стадион строим для футбола. Зачем?»

Вообще-то строят эти объекты на китайские деньги («подарок» от КНР). Ну как строят – стадион и бассейн давно уже должны были возвести, но они превратились в долгострои.

«Никто не должен получать никаких шальных денег».

Еще одно заявление Лукашенко, оторванное от реальности.

Говоря о ситуации в белорусском футболе, он отметил: «Порядок нужно навести в течение ближайшего времени – в первом квартале. Никто не должен получать никаких шальных денег. В противном случае вы будете все лишены льгот».

На самом деле речи о «шальных деньгах» давно не идет, власти в последние годы методично сокращают финансирование футбола. Например, потолки зарплат в беларусских командах высшей лиги регулярно сокращаются. В последний раз это произошло в начале года.

Теперь потолок для обычных футболистов – около 1660 долларов в месяц. Для профессионалов в этом виде спорта это совсем небольшие деньги, в том числе по этой причине футболисты высокого уровня за беларусские команды не выступают и играют за границей.

По всей видимости, Лукашенко продолжает мстить футболистам: около сотни из них в 2020 году осудили насилие в стране.

После этого он дал указание снизить им зарплаты:

– Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены! В чемпионате футбола некоторые люди, футболисты получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все – за БЧБ.

«Но меня что возмущает: оказывается, новый руководитель федерации с министром спорта что-то не поделили»

Лукашенко своим заявлением подтвердил информацию Трибуны о конфликте между новым руководителем Белорусской федерации футбола Николаем Шерстневым и министром спорта Сергеем Ковальчуком. Последний, не имея на то полномочий, вмешивается в футбольные дела. Когда Шерстнев, чья структура финансируется за европейские деньги из УЕФА, попытался осадить министра, тот начал создавать параллельную систему управления футболом.

Слова Лукашенко можно трактовать так, что он подержал неправомерно действующего бывшего охранника. Это еще одна причина, почему беларусский футбол ничего хорошего не ждет.

Ковальчук известен тем, что проводит там репрессии: участники видеообращения-2020 могут играть и работать в Беларуси только после публичного «покаяния».

Кстати, во время «доклада о развитии футбола» в кабинете Лукашенко было сделано эпичное фото. Итак, кто по его воле отвечает за спорт в стране? Около правителя сидели:

Министр спорта Сергей Ковальчук – бывший охранник Лукашенко.

Президент НОК Виктор Лукашенко – сын правителя, которого МОК не признал легитимным руководителем НОК и запретил ему участвовать в олимпийских мероприятиях.

Вице-премьер Игорь Петришенко – в спорте он никогда не работал.

«Сенатор» Дмитрий Басков – он сразу под двумя спортивными санкциями: отстранен от хоккея международной федерацией и не признан МОК легитимным членом исполкома НОК.

Глава Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев – бывший председатель Витебского облисполкома, до прошлого года никогда не работавший в футболе.

Будущие поколения будут смотреть на это фото и удивляться: как с такими «менеджерами» можно было думать о развитии белорусского спорта.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»