Стало известно, какая погода будет в Беларуси на 8 Марта и больших выходных 3.03.2024, 13:00

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Синоптики опубликовали прогноз на неделю.

Намного раньше положенного срока в Беларусь пришла весна. Температура опережает график на 2-3 недели. Предыдущий месяц, февраль, также проходил по весеннему сценарию. Именно он и передал эстафету тепла первому месяцу весны. Однако в первую неделю марта прогнозируется поступление холодного воздуха.

Об этом в эфире программы «Метеогид» на ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

Итак, в начале предстоящей недели (с 4 по 10 марта) наша страна будет в зоне области с высоким атмосферным давлением. Поэтому в большинстве районов Беларуси не ожидается существенных осадков. Лишь по западу и юго-западу будет сказываться влияние атмосферного фронта, там и пройдут дождь и мокрый снег. Местами ночью и утром ожидается туман. Влажность до 80%. Ветер умеренный юго-западный, переходящий в северо-восточный. Ночью от -3°C по востоку до +4°C по юго-западу. Днем 4 марта – от +4°C по северо-востоку до +12°C по юго-западу, 5 марта – от +4 до +10°C.

В середине недели за формирование погоды начнут отвечать атмосферные фронты с юга Европы. Погода ожидается облачная, с прояснениями. 6 марта по южной половине страны, 7 марта на большей части Беларуси пройдут осадки в смешанной фазе. Слабый туман по утрам. Влажность до 80%. Ветер умеренный северо-восточный. Ночью от -2 до +2°C, днем в среду от +1 до +7°C, в четверг от -1 до +5°C.

По предварительным прогнозам, на праздник 8 Марта, в пятницу, погода будет радовать мало. Облачно. Ожидаются осадки различной интенсивности. Утром слабый туман с видимостью до километра. Влажность до 90%. Ветер умеренный северо-западный. Ночью от -3 до +3°C. Днем от -2 до +3°C.

В выходные дни синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. В большинстве районов Беларуси пройдут кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер умеренный юго-восточный, временами порывистый. Влажность до 90%. Ночью от +3 до +7°C. 9 марта в середине дня – от +6 до +11°C, в воскресенье 10 марта – от +3 до +10°C.