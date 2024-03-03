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Россия внезапно решила отказаться от штурмов на одном из направлений

  • 3.03.2024, 13:06
  • 2,930
Россия внезапно решила отказаться от штурмов на одном из направлений

В ВСУ раскрыли детали.

Войска РФ уменьшили интенсивность штурмов на Купянском направлении, сказал в эфире телемарафона начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Илья Евлаш.

«На Лиманском направлении враг уменьшил свою интенсивность в районе Синьковки. Там он прибегает к закреплению на позициях, поскольку понимает, что сейчас его атаки на этом направлении бесполезны, враг прибегает к обустройству позиций, перегруппировке и подготовке своих штурмовых групп», - сказал Евлаш.

Он пояснил, что из-за того, что РФ не имеют успехов на этом направлении, они приняли решение стать здесь в оборону и начать усиливать собственные позиции. Зато часть войск перебросили на другие локации Лиманского направления.

«С этого направления он перебрасывает войска на Лиманское направление в район Тернов, Ямполовки, где сейчас ведутся активные, жесткие бои. Враг не оставляет попыток нащупать там слабое место, щель в нашей обороне и пытается продавить ее - пока без успеха», - отметил Евлаш.

По словам спикера, подобную тактику РФ применяла и раньше - в 2023 году они долго не могли захватить Новоегоровку Луганской области. Поняв, что развить наступление не получится, войска РФ приняли решение перебросить силы в другой район боевых действий.

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