Названы самые популярные модели iPhone среди бывших владельцев Android 1 3.03.2024, 13:11

В предпочтениях «перебежчиков» есть интересная особенность.

Специалисты говорят, что в последние годы растет процентов «перебежчиков» с Android на iPhone. Причем в основном эти пользователи выбирают вовсе не флагманские устройства, а более старые или дешевые модели.

Это показывают данные исследовательской компании CIRP. С 2019 по 2023 год доля владельцев Android, перешедших на iPhone, составила 15%, а более 80% владельцев Android-девайсов в прошлом году приобрели iPhone 1-3-летней давности.

Как отмечено в отчете, 10% купили iPhone SE, 8% – iPhone 12, и еще 11% – iPhone 13. Если учесть, что с сентября 2023 года модели iPhone 14 тоже считаются устаревшими, то количество покупателей старых айфонов становится еще больше. Всего 20% бывших владельцев Android купили устройство линейки iPhone 15.

Эксперты назвали две причины, почему так происходит. Во-первых, ценники более старых iPhone намного привычнее пользователям Android-смартфонов, которые в среднем стоят дешевле. Во-вторых, новички считают, что для пробы необязательно покупать самый последний iPhone с новейшими функциями.

Это не первый случай отставания Android-устройств. Недавнее исследование показало, что iPhone занимают сразу 7 позиций в топ-10 самых продаваемых смартфонов 2023 года в мире. Еще три строчки за бюджетными устройствами Samsung.

Ранее эксперты назвали iPhone 13 самым оптимальным айфоном для покупки в 2024 году: у него все еще мощный процессор, внушительная автономность, а еще на него до сих пор приходят обновления актуальной iOS.