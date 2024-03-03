Парни из Лиды хотели сводить девушку в театр и лишились 4,5 тысяч рублей 2 3.03.2024, 13:54

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Что произошло?

Трое парней из Лиды в возрасте до 25 лет хотели сводить девушку в театр и лишились 4,5 тысяч рублей, поверив мошенникам, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

С «девушкой» молодые люди познакомились в одном из мессенджеров. Завязалась переписка, и вскоре молодые люди договорились о встрече. Виртуальная собеседница выбрала для свидания театр и сбросила парням ссылки на сайт, где якобы можно приобрести билеты на спектакль онлайн. Интернет-страница оказалась фишинговой.

Перейдя по ссылке, лидчане ввели реквизиты своих банковских карт, в результате с их счетов были списаны имеющиеся там деньги на общую сумму порядка 4,5 тысяч рублей.

Отмечается, что молодые люди лишь переписывались с незнакомкой, и никто из них не созванивался с ней, чтобы пообщаться вживую.