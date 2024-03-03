закрыть
3 марта 2024, воскресенье, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Парни из Лиды хотели сводить девушку в театр и лишились 4,5 тысяч рублей

2
  • 3.03.2024, 13:54
  • 1,518
Парни из Лиды хотели сводить девушку в театр и лишились 4,5 тысяч рублей

Что произошло?

Трое парней из Лиды в возрасте до 25 лет хотели сводить девушку в театр и лишились 4,5 тысяч рублей, поверив мошенникам, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

С «девушкой» молодые люди познакомились в одном из мессенджеров. Завязалась переписка, и вскоре молодые люди договорились о встрече. Виртуальная собеседница выбрала для свидания театр и сбросила парням ссылки на сайт, где якобы можно приобрести билеты на спектакль онлайн. Интернет-страница оказалась фишинговой.

Перейдя по ссылке, лидчане ввели реквизиты своих банковских карт, в результате с их счетов были списаны имеющиеся там деньги на общую сумму порядка 4,5 тысяч рублей.

Отмечается, что молодые люди лишь переписывались с незнакомкой, и никто из них не созванивался с ней, чтобы пообщаться вживую.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип