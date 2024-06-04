Шольц назвал главную цель ударов немецким оружием по территории РФ 4.06.2024, 11:11

Олаф Шольц

Это не приведет к эскалации.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу разрешения Украине бить немецким оружием по военным целям на территории РФ.

Он считает, что это не приведет к эскалации. Как сообщает DW, об этом Шольц заявил в эфире радиостанции Antenne Bayern.

«Как сказал президент США - речь идет только о возможности защитить крупный город, например, Харьков», - пояснил немецкий лидер свою позицию.

Он также обратил внимание на то, что решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с «друзьями и союзниками» Германии.

Шольц также добавил, что никогда не позволил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять «неправильные и несвоевременные решения».