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Шольц назвал главную цель ударов немецким оружием по территории РФ

  • 4.06.2024, 11:11
Шольц назвал главную цель ударов немецким оружием по территории РФ
Олаф Шольц

Это не приведет к эскалации.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу разрешения Украине бить немецким оружием по военным целям на территории РФ.

Он считает, что это не приведет к эскалации. Как сообщает DW, об этом Шольц заявил в эфире радиостанции Antenne Bayern.

«Как сказал президент США - речь идет только о возможности защитить крупный город, например, Харьков», - пояснил немецкий лидер свою позицию.

Он также обратил внимание на то, что решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с «друзьями и союзниками» Германии.

Шольц также добавил, что никогда не позволил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять «неправильные и несвоевременные решения».

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