«А куда делись люди?» 4.06.2024, 11:14

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Белоруска рассказала о необычном случае в пиццерии.

Читательница сайта Charter97.org рассказывает, как поход в кафе заставил ее задуматься об экономической ситуации в стране:

— Решили мы с мужем устроить себе маленький праздник, зайти в пиццерию, чтобы не готовить обед.

Муж мой был категорически против этой идеи, мол, потратишь время, так как мест в воскресенье, да еще в середине дня, точно не будет.

Но я была непоколебима, убедила, мы пошли. Кафе в нашем городке немного — на пальцах одной руки пересчитать можно. Поэтому обычно в субботу-воскресенье трудно попасть. Все занято семьями с маленькими детьми.

А тут заходим — и никого нет. Ни души. Пусто. Я засомневалась, спрашиваю, работают ли. Услышав положительный ответ, сели, взяли пиццу. Но так и просидели одни в пустой пиццерии. Вышли в непонятном настроении. Хотелось все же побыть частью социума, посидеть в обществе. А вышло как-то напряженно, как будто мы с мужем на сцене театра. Глаза персонала, которому нечем заняться, были устремлены все время на нас.

В голове по дороге домой крутилась одна мысль: а куда делись люди? Неужели люди обеднели настолько, что даже пиццу позволить себе не могут? Или это ощущается миграционный кризис даже в нашем городке, а завсегдатаи пиццерий сейчас ходят в них в других странах?