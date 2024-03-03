На Филиппинах появится летающий автомобиль для путешествий по островам 3.03.2024, 14:08

Модель поражает футуристичным видом.

В этом году на Филиппинах может появиться уникальное транспортное средство, способное перемещаться как по земле, так и по воздуху.

Проект электрического аппарата вертикального взлета и посадки Luft Pinoy (eVTOL) разрабатывается совместно стартапом LuftCar из Флориды и филиппинской компании eFrancisco Motor Corporation (eFMC). Этот необычный автомобиль, который представляет собой смесь электрического минивэна с задней частью самолета, может стать революцией для путешествий по 7101 острову Филиппинского архипелага.

Как утверждают разработчики, их концепция транспортного средства предназначена для соединения архипелагов и обслуживания различных потребностей, включая перевозку грузов, санитарную авиацию, туризм и региональные перевозки. Luft Pinoy будет оснащен водородной двигательной установкой, которая обеспечит перевозку грузов на большие расстояния и тяжелых грузов в регионе.

В отличие от других концепций летающих автомобилей, Luft Pinoy представляет собой настраиваемый минивэн, который работает на водородном топливном элементе или электрической аккумуляторной системе для езді по дороге. Когда необходимо подняться в воздух, минивэн будет подниматься с помощью планера eVTOL, который имеет четыре винта и собственную водородную энергосистему, обеспечивая вертикальный взлет и посадку без необходимости использования взлетно-посадочной полосы.

Хотя полноценный прототип еще не создан, ожидается, что он будет готов к концу 2024 года. Однако, внедрение данного проекта может быть затруднено отсутствием общего законодательства и законодательных актов, касающихся использования летающих автомобилей.

Тем не менее, Luft Pinoy обещает стать важным шагом в области транспортных инноваций, предоставив новые возможности для путешествий по островам и развития региональных перевозок на Филиппинах.