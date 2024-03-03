На минскую Комаровку привезли дуриан: цена шокирует 2 3.03.2024, 14:49

3,174

Продавать порциями его отказываются.

В продаже на столичном Комаровском рынке появился дуриан — экзотический продукт из Таиланда. Правда, его цена шокирует и рискует оказаться неподъемной для подавляющее большинства белорусов. На необычное предложение обратило внимание государственное агентство «Минск-новости».

Стоимость дуриана — 100 рублей за килограмм. Один плод весит почти 3 кг. Продавать порциями его отказываются. Поэтому дуриан обойдется в 300 рублей.

Минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) теперь составляет 101,69 рубля. Людям, получающим ее, на дуриан надо копить два месяца. Социальная пенсия в нашей стране — 203,37 рубля. В этом случае хватит полтора. Но только лишь в случае, если не тратить ни копейки.