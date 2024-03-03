«Омоновец открыто флиртовал с одной из задержанных» 1 3.03.2024, 16:44

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Белоруска выпустила воспоминания о 2020-м годе.

Белорусская поэтесса Анна Комар написала книгу «Калі я выйду на волю». Ее опубликовало издательство «Скарына», которое сообщило об этом в своем телеграм-канале.

В своей книге поэтесса, переводчица и секретарь Белорусского ПЕН-Центра Анна Комар в формате дневниковых записей рассказала о своем задержании в 2020 году.

Комар была задержана 8 сентября 2020 года.

«8 сентября 2020-го, когда колонна мирных протестующих шла от Комаровского рынка в сторону проспекта Независимости, нас окружили люди в военной форме и без формы и прижали к стене. <…>. Мы сразу организовались в сцепку, я стояла в первом ряду. Мы кричали, пели Купалинку, скандировали „Уезжайте“, „Это наш город“, „Ты человек“, „Помогите“, что-то ещё. Сотрудники в форме, силовики, подошли к нам и попросили „отдать“ парней, которые стояли за нами. Мы ответили, что не отдадим, и так несколько раз. Они начали разрывать сцепку силой и уводить парней, а заодно и девушек. Кто-то сопротивлялись, упали на землю, я в том числе. В какой-то момент, очевидно, им дали приказ брать всех, потому что девушек и женщин стали паковать в автозаки массово. <…>. Видимо, я уже была в состоянии аффекта и не контролировала себя, эмоционально и громко заявляла в лицо нескольким силовикам про то, что они нарушают наши права, в том числе на свободу мирных собраний и свободу выражения мнения. Они меня не трогали, пока не пришел очень агрессивный „бык“, со словами „Все, ты меня за*бала“, он схватил меня за локоть и повел в автозак», — рассказывала Комар о своем задержании.

Как воспоминала поэтесса, в автозаке «было спокойно, насколько могло быть в тех условиях. Нам не запрещали пользоваться телефонами для звонков и сообщений, дали воды, разговаривали. Что они говорили — это, конечно, отдельная тема, целая глава для книги в стиле Кафки. Один из силовиков рассказывал, что ходит на исповедь и какой он верующий вообще. Другой спросил с чувством превосходства, какую мы книгу последний раз читали».

Следующую ночь Комар провела в спортивном зале РУВД Первомайского района. «Меня повергло, правда, в праведное негодование, как самый молодой из ОМОНовцев открыто на весь зал флиртовал с одной из задержанных — красноречивая метафора происходящего абъюза», — вспоминала она.

Анна провела в заключении девять суток.