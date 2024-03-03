Уничтожение Крымского моста: какие страны это могли бы сделать и как 3 3.03.2024, 16:59

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Военные аналитики описали сценарии.

Уничтожение незаконного Крымского моста, который соединяет территорию украинского полуострова со страной-террористом РФ может оказаться непростой задачей даже для стран, обладающих мощным дальнобойным оружием. Оккупанты защитили эту конструкцию различными средствами противовоздушной обороны.

Поэтому, кроме моста, в первую очередь необходимо уничтожить позиции ПВО оккупантов на украинском полуострове. Об этом сообщает издание Defense Express.

Стоит отметить, что вопрос уничтожения Крымского моста снова возник в публичной плоскости из-за прослушки инспектора воздушных сил Бундесвера Инго Герхартца. Немецкие военные с определенным скепсисом относятся к идее использовать крылатые ракеты Taurus для уничтожения моста. В случае использования этих ракет поражение моста приведет лишь к появлению дыр в нем, а не падению всей конструкции. При этом расход ракет измеряется в цифрах более 30 единиц.

Аналитики отметили, что Крымский мост является капитальным сооружением, которое защищено мощными средствами ПВО, а вокруг него находится несколько авиабаз, а Черное море почти полностью простреливается противокорабельными ракетами.

США

Соединенные Штаты обладают самым широким арсеналом средств дальнобойного поражения, однако в вопросе уничтожения Крымского моста часть из них вряд ли будет полезна. Например, в случае атаки по мосту крылатыми ракетами Tomahawk конструкция вряд ли претерпит существенных разрушений, ведь боевая часть этой ракеты всего 340 кг. То же самое касается и ATACMS, где лишь 220 кг боевой части.

Однако эти системы вооружения могут пригодиться для уничтожения позиций ПВО и авиабаз на Крымском полуострове. Лишь после «расчистки» путей к мосту его уничтожение станет более реальной задачей. Для этого в арсенале воздушных сил США есть специальные высокоточные бетонобойные бомбы. Речь идет о GBU-28 весом 2,1 тонны и с полуактивной системой наводки, используемой с F-15E. Удар такими бомбами по опорам моста будет для него роковым, потому что боеприпас пробивает до 5 метров железобетона. В качестве альтернативы есть бомба BLU-109 с комплектом JDAM, которую можно сбрасывать и с F-16.

Кроме того, у США есть специальная неядерная бомба GBU-57 для B-2 весом 12,3 тонны. Это оружие может пробить до 16 метров бетонных конструкций.

Израиль

Армия Израиля обладает мощной авиационной компонентой. Однако в случае противостояния с РФ его ресурсов было бы недостаточно для полноценной молниеносной операции по тотальному завоеванию преимущества в воздухе.

В то же время у Израиля есть оперативно-тактический ракетный комплекс LORA, хотя он официально и не находится на вооружении ЦАХАЛ. Эта система вооружения имеет дальность поражения 430 км, а вес проникающей боевой части составляет около 600 кг.

При этом аналитики отметили, что в случае с Крымским мостом это была бы комплексная задача с использованием ложных целей, возможно, дополнительных отвлекающих ударов планирующими бомбами, подавлением ПВО и другими задачами.

Франция

Французская армия не может похвастаться большим запасом дальнобойного вооружения. У этой страны мало аналогов крылатых ракет Tomahawk – MdCN. Более того, баллистических ракет, кроме межконтинентальных под ядерные заряды, у Франции вообще нет.

Среди возможного инструментария для уничтожения Крымского моста могли бы послужить крылатые ракеты SCALP, их первая специфическая версия Apache и высокоточные дальнобойные бомбы AASM Hammer.

По мнению аналитиков, SCALP, как и в случае с Taurus, могут только «наделать дыр» в дорожном полотне моста. Но для более сложной задачи в арсенале воздушных сил Франции есть Apache.

Эта ракета была создана для уничтожения аэродромов противника и несет 1050 кг бетонобойных боеприпасов Kriss. Однако главный недостаток Apache состоит в дальности поражения – всего 140 км.

Более того, для поражения моста полноценными бетонобойными боеприпасами понадобится подлететь еще ближе – на 70 км для использования AASM Hammer. Этот комплект реактивного двигателя и системы наведения может устанавливаться на американскую противобункерную бомбу BLU-109 с весом боевой части 874 кг.