Украинские воины одним FPV-дроном ликвидировали сразу 11 оккупантов на БМП 4 3.03.2024, 17:45

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Видеофакт.

Украинские воины из 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать российских оккупантов. Так, на одном из направлений операторы из экипажа «Ветролом» одним FPV-дроном поразили вражескую бронемашину пехоты.

Вместе с уничтоженной техникой вражеская армия потеряла также 11 оккупантов. Об этом заявили в 3 ОШБр.

«Один ударный дрон, и минус 11 пи*в за раз. Догнали противника на ходу и попали в технику во время перемещения вражеской пехоты с помощью дрона FPV. Бонусом — возгорание БК на борту с оккупантами», – говорится в сообщении.

На опубликованных воинами кадрах видно, как FPV-дрон экипажа «Ветролом» догоняет вражескую БМП, мчащуюся по грунтовой дороге вдоль лесополосы. На «броне» сидят девять российских окупантов. Еще двое, командир машины и механик-водитель, находятся внутри БМП.