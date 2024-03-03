В польском Канине произошел крупный пожар на мебельной фабрике 3.03.2024, 18:39

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Фото: PAP

Огонь охватил четыре производственных цеха общей площадью 4 500 кв. м.

Утром на заводе по производству акриловых фасадов в польском Канине произошел пожар. Загорелись четыре цеха, каждый площадью около 1 000 кв. м.

Здания находились рядом друг с другом, поэтому огонь легко распространился. Мало того, рядом с заводом находятся частные дома, из ближайшего из которых пришлось эвакуировать людей, сообщает RMF FM.

— На первом этапе операции мы сосредоточились на том, чтобы не допустить распространения огня на жилой дом. Также необходимо было защитить здания, складские помещения, которые расположены вокруг завода, — рассказал в интервью RMF FM пресс-атташе Окружного штаба Государственной пожарной службы в Лемборке капитан-лейтенант Марцин Эльварт.

По словам пожарного, в операции по тушению пожара - на пике - было задействовано 33 пожарных бригады, то есть 140 пожарных. На место происшествия прибывает тяжелая техника для последовательного демонтажа залов, отметил он.

Операция по тушению пожара в Канине может продлиться до 22:00 или даже дольше.

В результате пожара пострадал один человек, пожарный, участвовавший в тушении. Мужчина получил отравление дымом и был доставлен в больницу для обследования.

На месте происшествия наблюдается сильное задымление. Службы продолжают призывать жителей не открывать окна в целях безопасности и по возможности оставаться в помещении.

В настоящее время пожар взят под контроль, ведется ликвидация последствий.