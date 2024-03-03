Диетолог назвала четыре продукта, которые помогут избавиться от лишнего холестерина 3.03.2024, 20:56

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Они благотворно влияют на печень.

Здоровое питание и подборка правильных продуктов, которые закрывают все потребности в полезных компонентах для нашего организма, это ежедневный труд, который трудно выполнять, не зная, на чем именно следует делать акцент.

Диетолог Аруша Неконам назвала лучшие 4 продукта, которым под силу уничтожать излишки холестерина в организме. Они помогают усвоить «лишнее» и снижают риск возникновения проблем с печенью. Как известно, при наличии излишков, холестерин накапливается именно в этом органе, пишет Express.

В топ-4 продуктов «убийц» холестерина вошли:

• Лосось;

• фасоль;

• бобовые;

• ягоды.

«Благодаря им печень вымывает лишний холестерин из организма», - говорит Аруша.

Также будет полезно увеличить потребление продуктов, богатых на клетчатку. Одним из лидеров этой категории Аруша назвала кукурузу.

Также в списке богачей клетчаткой есть:

• Чечевица;

• фасоль;

• брокколи;

• авокадо;

• яблоки.

Дополнительный полезный совет - увеличить в своем рационе продукты, известные высоким содержанием ненасыщенных жиров. Многие знают, что этой особенностью известны разновидности орехов. Но в борьбе с холестерином пригодится не только перекус миндалем, арахисом и тому подобное.

От чего получить больше ненасыщенных жиров, не считая орехов:

• из семечек подсолнечника;

• из тыквенных семечек;

• от «друга» красивой фигуры - кунжута;

• из кукурузы;

• из семян льна.

Но этого совсем не достаточно, чтобы избавиться от проблемы повышенного уровня холестерина. Следует также с умом сократить употребление вкусностей, богатых именно насыщенными жирами. В топе: сливочное масло, топленое масло, сыр, сливки, шоколад, мороженое, кокосовый крем.

Также вместо сахара лучше использовать мед, если хотите немного подсластить для себя блюда, говорит Аруша. От этого можно дополнительно выиграть.

«Сырой мед содержит антиоксиданты, которые способны снизить уровень ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) в вашем организме и повысить уровень ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), потенциально снижая общий риск сердечно-сосудистых заболеваний», - резюмировала диетолог.