Революция в морской войне: адмирал США рассказал, чему украинцы учат США 3.03.2024, 23:20

Стратегия «убить лучника, чтобы не перехватывать стрелу» доказала свою эффективность.

Сегодня происходят два значительных морских конфликта. Один – в Красном море, где поддерживаемые Ираном террористы-хуситы атакуют торговое судоходство в плотных водных путях к югу от Суэцкого канала. Другая – в ограниченном боевом пространстве Черного моря, где Украина – страна без боеспособного военно-морского флота – наносит шокирующие потери якобы грозному российскому Черноморскому флоту.

«В обоих случаях есть важные уроки для ВМС США, которые непосредственно участвуют в битве на Красном море, одновременно оказывая украинцам косвенную помощь на Черном. Что американские адмиралы вынесут из этих конфликтов для улучшения и защиты собственных морских сил? – задается вопросом в колонке для Bloomberg адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО и почетный декан Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса Джеймс Ставридис.

По словам Ставридиса, украинские инновации – в сочетании с западной разведкой и беспилотными технологиями – отправляют российские военные корабли на дно Черного моря.

«Украинцы использовали комбинацию крылатых ракет, воздушных дронов и малых беспилотных надводных судов, чтобы потопить или серьезно повредить около 20 крупных военных кораблей – треть довоенного российского флота. Таким образом, они поставили под сомнение стратегическое намерение россиян закрыть Черное море для украинского торгового судоходства. Президент России Владимир Путин отчаянно хотел закрыть украинское побережье от Крыма до большого порта Одессы на западном побережье Черного моря», – напомнил адмирал в отставке.

«Это подводит нас к важнейшему уроку черноморского конфликта: надводные корабли – эсминцы, крейсеры, даже массивные американские авианосцы – сейчас очень уязвимы к ловким беспилотным атакам. Чтобы потопить другой военный корабль, может и не понадобиться настоящий большой военный корабль: старую детскую игру в морской бой, возможно, придется переделать и добавить в нее военно-морские дроны», – считает Ставридис.

Адмирал в отставке считает, что США должны изучить успешное сочетание спутниковой разведки украинцами, данных из сенсорных комплексов беспилотников длительного пребывания в воздухе, а также использования сил специального назначения.

«Представьте себе ВМС Филиппин или Вьетнама, использующих подобный набор средств при поддержке США против китайских военных кораблей вблизи островов Спратли или рифа Мишиф», – объясняет свое мнение Ставридис.

Возвращаясь к Красному морю, Ставридис отмечает, что хуситы для нападений на торговые и военные корабли используют иранскую разведку и комбинацию относительно маломощных крылатых и баллистических ракет, воздушных и надводных дронов, а также некоторые патрульные катера, в основном поставляемые Ираном.

«Пока американские военные корабли довольно легко отражают ракетные атаки хуситов, в то время как террористы нанесли несколько ударов по торговым судам. Но в экономическом плане для Пентагона это проигрышное предложение. Ракеты противовоздушной обороны ВМС, такие как SM-2, стоят более 2 миллионов долларов каждая. Часто, чтобы перестраховаться, эсминец выпускает две ракеты по приближающейся угрозе. Тем не менее, беспилотники хуситов можно приобрести примерно за 1000 долларов», – отмечает адмирал в отставке.

Ставридис считает, что США:

нужна более экономически эффективная и одновременно мощная система противовоздушной обороны (среди вариантов – системы вооружения «ближнего боя» (использование комбинации радаров и скорострельных пушек на поворотной башне для уничтожения приближающихся угроз));

эффективна стратегия «убить лучника, чтобы не перехватывать стрелу» – то есть, уничтожение вражеского потенциала на берегу – пусковых установок, объектов технического обслуживания, трейлеров, складов боеприпасов;

поскольку ни одна система ПВО не совершенна, экипажи ВМС должны тщательно готовиться к попаданию вражеского беспилотника или баллистической ракеты – готовность к повреждениям может спасти жизнь и корабли;

следует вспомнить урок десятилетней давности, когда шла борьба с сомалийскими пиратами – собирать торговые корабли в конвои под защитой подразделений противовоздушной обороны.