«Цифры пугающие и местами даже шокирующие» 3 30.03.2024, 9:31

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Что будет с финансами белорусских предприятий.

По итогам января прибыль белорусских предприятий, в сравнении с прошлым годом, упала на треть. Размер чистых убытков вырос больше чем на 75%. Рентабельность в целом по экономике снизилась до 5,6%. Цифры пугающие и местами даже шокирующие.

О том, что будет с финансами белорусских предприятий, belmarket.by поговорил с академическим директором исследовательского центра BEROC Львом Львовским.

— Кажется, что данные по финансовому состоянию белорусских компаний очень противоречат той оптимистичной картине, которую рисуют наши власти. Что происходит?

— Оно как раз этой картине никак не противоречит. Природа берет свое. В экономике есть какие-то фундаментальные законы, фундаментальные принципы. Можно пытаться их обманывать, но природа все равно возьмет свое.

У нас в экономике происходят естественные процессы. У нас обесценивается белорусский рубль. Это значит, что импорт дорожает. У нас постоянные проблемы с логистикой из-за санкций, из-за антисанкций. Эти проблемы решаются, находятся какие-то обходные пути, но все это стоит времени и денег. Поэтому себестоимость растет.

Не надо забывать, что у нас демографический кризис. Это отмечают как независимые аналитики, так и провластные. Один из способов увидеть этот кризис – это посмотреть на реальные зарплаты. Если ВВП не восстановился до уровня 2021 года, то зарплаты уже превысили уровень 2021 года.

Это тоже дополнительные издержки для предпринимателей. Когда они что-то продают, произведенное с использованием этого более дорого труда, им чаще всего еще и не разрешают повышать цены. То есть, они не могут никуда переложить рост издержек. Соответственно, падает прибыль. Это понимают все.

Все это ведет к ухудшению финансового состояния предпринимателей. В начале цикла сгорает этот жирок, потом предприятия начинают уходить в минус, потом они начинают проедать свой оборотный капитал, а потом — финальная стадия: они умирают

— Можно ли говорить о том, что ухудшение финансового состояния предприятий происходит более высокими темпами, чем ожидалось?

— Оно не происходит более высокими темпами, чем ожидалось. У нас сейчас правительство вмешивается в одну из фундаментальных вещей в рыночной экономике — в систему цен.

Нам на самом деле, наоборот, еще повезло. Все эти негативные процессы могли бы начаться раньше. Но наши предприятия уже год протянули в рамках системы контроля цен.

— Что будет дальше происходить с финансами белорусских предприятий? Потому что правительство, кажется, не собирается отказываться ни от планов роста ВВП, ни от контроля за ценами.

— Это зависит от политики государства. Если сохранятся все текущие тренды, а по официальным заявлениям они должны сохраниться, то, скорее всего, эти убытки продолжат расти. Потому что издержки предприятий вряд ли начнут снижаться. Труд вряд ли подешевеет. Правительство, возможно, будет пытаться административными методами руководить еще и рынком труда.

Плюс к этому сальдо внешней торговли уже не особо положительное. Скорее всего, оно будет идти в отрицательные области. Это значит, что надо будет потихоньку опускать курс белорусского рубля. То есть, издержки для предприятий будут расти, и если им не будут разрешать повышать цены, то предприятия будут уходить во все больший и больший минус. В итоге начнут разоряться.

— Что будет делать правительство, когда увидит начало этого падения предприятий?

— Разумно будет отпустить цены. Но в таком случае разумно отпустить цены заранее. Но теперь это непопулярно.

— Если рассматривать два сценария — медленной деградации или обвала, то какой из них более вероятен?

— На самом деле массовый обвал будет в конце обоих этих сценариев. Когда какое-то критическое количество предприятий выбывает из игры, там могут начаться, начнутся веерные разорения.

— То есть, главный рецепт – отмена контроля цен?

— Да. И чем быстрее это сделать, тем менее шоковой терапией все обернется.

— А есть шансы, что белорусские власти смогут и, главное, захотят отменить административное регулирование цен?

— На вопрос «смогут ли», ответ: конечно смогут. Тут нет ничего фантастического. А вот захотят ли, это более сложный вопрос. Я думаю, это вполне возможно. Мы не раз видели, как белорусские власти принимают разные непопулярные решения.

Я думаю, что это решение надо принимать. От него никуда невозможно сбежать. Это не такая проблема как, скажем, пенсионный возраст, когда принятие непопулярного решения можно отложить на десять лет, чтобы с ним разбиралось другое правительство. С этой проблемой до другого правительства не дожить. Поэтому я думаю, что в какой-то момент такое решение примут.