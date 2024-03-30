Нацбанк назвал поддельные купюры, которые чаще всего выявляли в Беларуси 30.03.2024, 10:34

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Чаще всего фальшивки обнаруживают в Минске.

В Национальном банке рассказали, какие поддельные купюры выявляли в Беларуси в 2023 году чаще всего. В регуляторе констатировали: за год в республике обнаружили 1105 поддельных денежных знака (в том числе две монеты).

На первом месте – доллары США: на них приходится 87,9% всех выявленных поддельных банкнот (в абсолютных величинах речь идет о 971 штуке). Вторая позиция – российские рубли: 5,6% или 62 купюры, далее следуют фальшивые евро: 4,4% (49 банкнот).

Что касается белорусских рублей, то их тоже подделывают, но гораздо реже: в 2023 году было выявлено 18 ненастоящих купюр (1,9%). Общее число поддельных купюр в 2023 году увеличилось: относительно 2022 года в Беларуси их было выявлено на 23,6% больше.

Чаще всего фальшивки обнаруживают в Минске: 43,3% всех подделок, всего же ненастоящие купюры нашли в 57 населенных пунктах Беларуси.