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Зеленский: Россияне должны научиться жить без бензина

  • 30.03.2024, 11:02
Зеленский: Россияне должны научиться жить без бензина

Президент Украины назвал единственное условие прекращения ударов по российским НПЗ.

США недовольны ударами Киева по нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса России. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post.

«Реакция США на это не была позитивной», - заявил украинский лидер, но подчеркнул, что Вашингтон не мог ограничить использование Украиной оружия собственного производства.

«Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что вы не можете», – добавил он.

Зеленский считает, что он сможет остановить российские атаки на энергосистему Украины, только заставив Россию заплатить аналогичную цену.

«Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергетической системы, и россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. Это честно. Когда Россия прекратит эти шаги, мы остановимся», - сказал он.

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