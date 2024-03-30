Российская депутатка предложила подставить Беларусь в истории с «Крокусом» 30.03.2024, 11:30

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И заявила, что уже якобы идут переговоры.

Депутат российской Госдумы Мария Бутина заявила, что Россия и Беларусь ведут переговоры о возможности казнить обвиняемых в теракте в «Крокусе» в Беларуси. В России существует мораторий на смертную казнь.

По ее словам, такое возможно, так как в теракте погибли и граждане Беларуси. Об этом депутат заявила в программе «Клуб редакторов» на пропагандистском телеканале БТ.

Отметим, что если режим Лукашенко пойдет на такой шаг, он может стать врагом терористов ИГИЛ.

Это увеличит угрозу терактов на территории нашей страны.