Экономика наносит ответный удар Telegram-канал «Письма к дочери»

30.03.2024, 11:54

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Кто раскрыл глаза нашим соседям на сомнительные рекорды импорта машин в Беларусь.

Польша, Латвия, а вчера и Литва перестали пропускать в Беларусь условно дорогие машины. И почему они так решили, догадаться не трудно.

Потому что после того, как ЕС запретил продавать дорогие машины в Россию, импорт машин в Беларусь из ЕС вырос в четыре раза. Такое удивительное случилось совпадение совершенно случайных обстоятельств.

Там кроме машин много всего другого выросло, чего в Россию импортировать нельзя, а в Беларусь можно. Просто машины выросли больше всего.

И, опять, же, по удивительному стечению абсолютно случайных обстоятельств, вместе с ростом импорта из Европы, рекордно вырос белорусский экспорт в Россию. Примерно на $2,3 млрд в прошлом году. А машин Беларусь, кстати, импортировала примерно на $2 млрд.

И все идет к тому, что сейчас соседи собираются отнять белорусские экспортные рекорды. По крайней мере, автомобильные рекорды они уже начали отнимать. Соседи и так полтора года закрывали на эти рекорды глаза. Но белорусские власти так долго грохотали танками на границе, что глаза в конце концов и открылись.

И теперь, получается, белорусскому импортозамещению придется ставить рекорды экспорта в Россию без импорта из Европы. А если отнять от рекордного роста белорусского экспорта в Россию европейский импорт, то от этого рекордного роста мало что останется.

Тем более, что на российский рынок вернулась конкуренция. И оказалось, что у отечественного производителя хорошо получается продавать в России свои товары, пока отечественному производителю никто не мешает.

А когда в Россию пришли производители из Китая, Турции и Индии, то оказалось, что продавать получается уже не так хорошо, как раньше.

А тут еще белорусские власти сами себе обвалили цены на свои калийные удобрения. Потому что белорусские власти решили, что их репутации уже все равно нечего терять. Поэтому продавали свои калийные удобрения по неприлично демпинговым ценам.

В результате мировые цены на калийные удобрения стали такими демпинговыми, что демпинговать дальше уже и некуда.

И белорусские компании могли бы все это пережить, если бы у них остался запас прочности. Но белорусские власти потратили запас прочности белорусских компаний на выполнение своих планов по инфляции и справедливые цены.

За год прибыль белорусских компаний обвалилась на треть, а убытки выросли на 75%. Потому что принцип справедливых цен хорош для ощущения своего морального превосходства. А финансовому здоровью компаний он не способствует.

Все это, конечно, такие проблемы, которые можно решить. По крайней мере пока эти проблемы еще не начали бросаться в глаза. Отменить регулирование цен, отказаться от рекордов своего ВВП и согласиться на легонькую такую стагнацию. Короче, признать над собой верховенство законов экономики.

Но белорусские власти же так устроены, что им закон не писан. В пространстве своего воображение они победили не только НАТО. Они победили еще законы экономики и здравого смысла. Потому что на любой закон экономики у белорусских властей есть ГУБОП и Комитет госконтроля.

Поэтому, когда экспорт в Россию сейчас стал падать, то посол Дмитрий Крутой уже сразу знал, что надо делать. Надо найти кто виноват и «внести предложения по наказанию». Применить, так сказать, внеэкономические методы стимулирования экономических процессов.

Но экономика, беспощадная стерва, всегда наносит ответный удар.

Telegram-канал «Письма к дочери»