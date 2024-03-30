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Как сделать «мерцающие» пасхальные яйца

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  • 30.03.2024, 13:24
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Как сделать «мерцающие» пасхальные яйца

Необычный способ покраски яиц.

В этом году все больше популярности набирает тренд на «мерцающие» пасхальные яйца. Если хочется покрасить яйца на Пасху не как обычно, ищите что-нибудь особенное, можно покрасить пасхальные яйца красным вином. Для этого требуется минимум усилий и бутылка красного вина. Яйца получатся насыщенного бордового цвета с большим количеством блестящих крапинок.

Рецептом формирования «мерцающих» яиц поделилась украинская фуд-блогер Наталья Лысянская:

- Берем яйца любого цвета – подойдут как белые, так и коричневые. Моем их и кладем в емкость, где будем варить.

Наливаем в емкость красное вино так, чтобы оно покрывало яйца.

Варим яйца на сильном огне до готовности.

Поскольку при нагревании вино испаряется, в помещении может быть запах алкоголя, поэтому лучше открыть окна или включить вытяжку.

После того, как яйца сварятся, нужно положить их в меньшую кастрюлю и налить оставшееся вино. Оставить яйца в вине да на ночь.

За это время цвет яиц станет еще насыщеннее, крашенки станут темно-синего цвета с фиолетовым отливом, на них появятся кристаллы, которые придадут им нужное мерцание.

В красном сладком вине содержится сахар после испарения превратившийся в кристаллы, которые и будут мерцать на яйцах.

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