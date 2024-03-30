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Какие курсы валют установили обменники

  • 30.03.2024, 15:55
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Какие курсы валют установили обменники

Обзор самых выгодных предложений.

«Зеркало» посмотрело, какие курсы установились в обменниках на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,285 рубля («Банк БелВЭБ», «Сбер Банк»), а ниже всего — 3,258 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «МТБанк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Статусбанк» — 3,249 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,58 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк ВТБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк», «Цептер Банк» (3,538 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,517 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банк ВТБ», «БНБ-Банк», «Паритетбанк», «Статусбанк», «Технобанк» — 3,485 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,55 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ», «Сбер Банк»), а самый низкий — 3,505 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк», «Статусбанк»).

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