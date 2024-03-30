В Беларуси продолжается кредитный «хапун» 30.03.2024, 16:25

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Это весьма напрягает Нацбанк.

Долги населения по банковским кредитам на 1 марта составили 20 млрд 979,2 млн рублей. Это следует из статистики Нацбанка. Люди активно наращивают долги по кредитам на потребительские нужды и на недвижимость.

Задолженность населения перед банками по кредитам за март увеличилась на 282,2 млн рублей — до 20 млрд 979,2 млн. Напомним, за январь этот показатель вырос на 195,1 млн рублей.

Общая сумма кредитов населения на потребительские нужды на 1 марта составила 7 млрд 186,2 млн рублей. Это на 144,2 млн рублей больше, чем месяцем ранее.

Долги по кредитам на недвижимость на начало прошлого месяца составили 13 млрд 744,4 млн рублей. Эта сумма на 139,2 млн рублей больше, чем месяцем ранее.

В прошлом году Нацбанк высказывал озабоченность активностью населения по наращиванию кредитной задолженности перед банками. В некоторых случаях чрезмерная долговая нагрузка вызывает трудности с исполнением обязательств перед банками. Проще говоря, люди не рассчитали свои финансовые возможности или попросту набрали слишком много заемных средств. В этой ситуации регулятор подготовил изменения по кредитам.

В ноябре и декабре прошлого года регулятор принял решение, из-за которого немного вырастут процентные ставки по кредитам на недвижимость. Регулятор повысил расчетные величины стандартного риска (РВСР) — процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь — на недвижимость. В январе и феврале 2024 года регулятор продолжил повышать РВСР. На март и апрель этот показатель был «заморожен».

Напомним, по прогнозу некоторых белорусских банков, нацвалюта в 2024 году может ослабнуть до 10% к нынешним значениям.

Аналитики BEROC также ожидают, что даже при отсутствии шоков белорусский рубль будет ослабевать к корзине валют — по итогам года снизится на 8−9%. По их прогнозу, при нахождении курса доллара к российскому рублю вблизи 95−100 российских рублей за доллар курс доллара к белорусскому рублю составит 3,44 белорусского рубля за доллар в среднем за 2024 год (за нынешний — 3,02 рубля). В таком случае 100 российских рублей будут стоить 3,54 белорусского рубля.